СЕГОДНЯ 06:50 2019-10-18T06:50:56+03:00

Вечер 18 октября стал последним для пешехода на трассе «Комсомольск-Амурск» Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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На автодороге «Комсомольск-на-Амуре – Амурск» вечером 17 октября случилось смертельное происшествие. По предварительной информации, машина Nissan Teana ехала в сторону Амурска, а пострадавший шел посередине полосы движения. Водитель не смог вовремя сориентироваться, случился наезд. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как отметили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла вне населенного пункта. На погибшем была одежда без световозвращающих элементов, а на улице уже к тому времени стемнело. Проезжая часть предназначена для движения в двух направлениях, ширина семь метров, состояние погоды ясно, темное время суток, покрытие асфальтобетон, сухое.

Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и следовать правилам дорожного движения. Пожалуйста, помните, что маленькая ошибка при управлении автомобилем может привести к большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU