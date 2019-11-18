СЕГОДНЯ 02:33 2019-11-18T04:45:01+03:00

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Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира по танцу ча-ча-ча. Поздравления принимает Ирина Муратова. Сообщение об этом появилось в социальной сети в официальном аккаунте студии бального танца «Балхаус».

На пьедестал почета хабаровчанка взошла под бессмертный хит группы Queen - We Are the Champions. Позже, когда в руках Ирина держала заветный кубок, а на шее висела заслуженная медаль, зазвучал гимн Российской Федерации.

Отметим, что соревнования по танцам проходили в городе Генуя в Италии. В этом году в программу включили бальное соло латины. Также танцоры соревновались в танцах ча-ча-ча, румба и самба. К слову, Россию на мировом чемпионате представили всего две участницы из Хабаровска - Ирина и ее тренер Светлана Шурская, которая вышла на конкурсный паркет 15 лет спустя.

sololatina Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира

ИСТОЧНИК KP.RU