2019-11-18T04:45:01+03:00
Звезды

Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира

На пьедестал почета Ирина Муратова взошла под хит группы Queen - We Are the Champions
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира ФОТО: студия бального танца «Балхаус»Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира ФОТО: студия бального танца «Балхаус»
Изменить размер текста:

Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира по танцу ча-ча-ча. Поздравления принимает Ирина Муратова. Сообщение об этом появилось в социальной сети в официальном аккаунте студии бального танца «Балхаус».

На пьедестал почета хабаровчанка взошла под бессмертный хит группы Queen - We Are the Champions. Позже, когда в руках Ирина держала заветный кубок, а на шее висела заслуженная медаль, зазвучал гимн Российской Федерации.

Отметим, что соревнования по танцам проходили в городе Генуя в Италии. В этом году в программу включили бальное соло латины. Также танцоры соревновались в танцах ча-ча-ча, румба и самба. К слову, Россию на мировом чемпионате представили всего две участницы из Хабаровска - Ирина и ее тренер Светлана Шурская, которая вышла на конкурсный паркет 15 лет спустя.

sololatinasololatina
Хабаровская танцовщица стала чемпионкой мира
318 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Яблоки с опасной «начинкой» забрали из багажа пассажира в аэропорту Хабаровска
Пожарные в Амурске получили новую технику для работы
В Хабаровске и Комсомольске презентуют фильмы энтузиастов-путешественников
В Центре соцподдержки населения в Комсомольске подтопленцам производят выплаты
ВТБ и ВЭБ.РФ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство угольного терминала в Ванино
В зоосаде под Хабаровском стартовал конкурс елочных украшений
В Хабаровске 16 домов остались без холодной воды 18 ноября
В Комсомольске осудят «отличившего» трижды за ночь горожанина
В Хабаровском крае подбирают кадры в региональный проектный институт
Хабаровская бильярдистка взяла «бронзу» на первенстве мира
В Хабаровске красный свет не остановил водителя от неверного действия
В Хабаровском крае старые пассажирские вагоны меняют на новые
У спящей хабаровчанки из квартиры пропали гаджеты на 120 тысяч рублей
В Хабаровском крае проведут масштабный правовой диктант
В Хабаровском крае закрыли пожароопасный сезон на землях лесного фонда
Еврейскую автономию завалит осадкам во время очередного циклона
Подростка в Хабаровском крае вовремя успели увести с опасного моста