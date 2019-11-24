СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-24T12:07:50+03:00

В Хабаровском крае полиция и дружинники проверили общежитие на наркотики Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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Главная задача проверяющих профилактика незаконного оборота наркотиков, сейчас внимания сотрудников правоохранителей органов и представителей народной дружины «Ратник» удостоилось общежитие одного из профессиональных училищ города Юности. В выходной день наряд полиции с специальными собаками обученными реагировать на наркотические вещества обошел комнаты, где живут учащиеся, а затем студентам прочитали лекцию.

- Стражи порядка провели рейд в общежитии, где проживают учащиеся профессионального образовательного учреждения. Участники мероприятия заглянули в комнаты ребят, проверили места отдыха и бытовые условия. Полицейские напомнили студентам об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств, акцентировав внимание на том, что безопасных наркотиков не бывает, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ну и в заключение полицейские напомнили учащимся о том, что за распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах положена административная ответственность. Такие рейды общественники и правоохранители планируют проводить регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU