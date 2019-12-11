Члены молодежной палаты при Законодательной думе Хабаровского края, приняли участие в донорской акции «Никто, кроме человека!»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-11T08:55:00+03:00

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Члены молодежной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края, депутаты, сотрудники аппарата краевого парламента, студенты высших учебных заведений Хабаровска приняли участие в донорской акции «Никто, кроме человека!».

Акция проходит с 10 по 12 декабря. Только в первый день проведения акции на краевой станции переливания (г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 46) кровь сдали 105 человек. Всем участникам акции были выданы буклеты, а донорам, сдающим кровь впервые, вручили подарки.

- Акция – это всегда хороший способ, чтобы привлечь новых доноров, ведь потом многие сдают кровь повторно. Среди тех, кто приходит к нам регулярно, есть и молодые парламентарии, и сотрудники аппарата Думы. На самом деле, помочь нуждающемуся в донорской крови больному может только человек. Ведь искусственно синтезировать кровь нельзя, - отметила главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко. - В Хабаровском крае, особенно в Хабаровске, потребность в крови очень большая. Это связано с тем, что высокотехнологичная помощь у нас оказывается только в краевой столице. Причем лечение в Хабаровске проходят не только пациенты нашего региона, но и всего Дальневосточного федерального округа».

Напомним, что донорскую акцию «Никто, кроме человека!» Молодежная общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского края организует с 2012 года. Ее цель – привлечение внимания к проблеме регулярности и повторных донаций крови, повышение патриотического сознания и толерантности в молодежной среде.

Акция при содействии управления здравоохранения администрации Хабаровска проходит уже несколько лет. По традиции кровь сдают студенты высших учебных заведений края: Дальневосточного юридического института, ДВИУ - филиала РАНХиГС при Президенте РФ, ДВГМУ, ДВГУПС, Хабаровского государственного университета экономики и права, ТОГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU