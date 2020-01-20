Труп-отказник в Биробиджане полгода дожидался, пока его похоронят

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:55:37+03:00

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В морге Биробиджана разгорелись нешуточные страсти из-за трупа. Тело уже полгода занимает место, хоронить его отказалась родственница погибшего. При этом женщин получила деньги на погребение. Чтобы решить этот наболевший вопрос, главврач ОГБУЗ «Областная больница» обратился в прокуратуру.

- Заявитель просил помочь в решении вопроса о захоронении жителя областного центра. В время проверки вышеуказанные факты подтвердились. Также выяснили, что и ответственные лица мэрии города Биробиджана мер к погребению не приняли даже несмотря на то, что труп умершего более шести месяцев находился в морге областной больницы, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге градоначальнику внесли представление об устранении нарушений закона и потребовал принять меры к захоронению мужчины. Также рассматривают вопрос о взыскании необоснованно полученных денег на погребение умершего, а также осуществлении уголовного преследования по факту их хищения. Мужчину уже похоронили на городском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU