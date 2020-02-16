В Комсомольске посетитель кафе лишился одежды, оставленной на стуле

16 Февр. 2020 2020-02-16T05:32:22+03:00

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Посетитель кафе в Комсомольске-на-Амуре стал жертвой воров. С его слов дело было так: он пришел в увеселительное заведение, оставил на стуле свою норковую шапку и куртку и ненадолго отошел. Когда заявитель вернулся, на месте вещей уже не было. Ущерб он оценил в девять тысяч рублей.

- По этому инциденту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 28-летний безработный местный житель. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за грабежи и кражи. По версии следствия, он находился в кафе, заметил, что за одним из столиков нет посетителя, а на стуле лежат вещи. Фигурант подошел к стулу, взял одежду, надел их на себя и ушел. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в кафе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Похищенную одежду у него изъяли и вернули законному владельцу. Напомним, максимально возможным наказанием для похитителя может быть лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств мужчина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU