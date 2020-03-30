Обстановка в Хабаровском крае 30 марта 2020 года: пожары, радиационный фон, заболеваемость

30 Март 2020 2020-03-30T04:24:48+03:00

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В Хабаровском крае 30 марта 2020 года согласно прогнозу на сутки геомагнитное поле будет спокойным, а солнечная активность низкой. За прошедший день в регионе не зарегистрировали сейсмособытий.

В крае увеличиваются риски возникновения пожаров в частном секторе. Происшествия могут случиться из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации неисправного и несертифицированного обогревательного оборудования, нарушений правил устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок. Жителей региона убедительно просят соблюдать правила, чтобы не допустить пожара.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории колеблется от 6 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышений допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировали.

По данным ТУ Роспотребнадзора, в период с 16 по 22 марта 2020 года в крае зарегистрировали 10 тысяч 640 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю превышен в Хабаровске, а также в Хабаровском, Бикинском, Советско - Гаванском, Комсомольском, Амурском, Николаевском, имени Полины Осипенко и имени Лазо районах.

Данные предоставлены ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Прогноз составлен на основании информации ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU