Школьники в Хабаровском крае сдадут ЕГЭ в июне

30 Март 2020 2020-03-30T11:18:53+03:00

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Школьники в Хабаровском крае смогут сдать ЕГЭ в июне. Сроки передвинули в связи с угрозой распространения коронавируса. Решение о переносе дат приняли в Министерстве просвещения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Основной период единого государственного экзамена перенесли на 8 июня, основной государственный экзамен для выпускников девятых классов - на 9 июня. На сдачу ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрировалось шесть тысяч 695 человек. Еще 113 учеников подали заявки на участие в экзаменах досрочного периода, которые перенесли на основной срок проведения.Теперь досрочникам надо пройти перерегистрацию, которая продлится до 8 апреля.

- На портале Федерального института педагогических измерений опубликовали задания из ЕГЭ прошлых лет. Там же есть демоверсии экзаменов, спецификации, разборы типичных ошибок, типовые задания ГИА-9. Старшеклассники смогут использовать ресурсы вроде портала «РЕШУЕГЭ». Также будут проводить дополнительные курсы подготовки к ЕГЭ с использованием дистанционных технологий, - отметила Екатерина Кошельникова, начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаровского края.

Расписание экзаменов досрочного периода ГИА-9 в Хабаровском крае пока остается без изменений - с 21 апреля по 16 мая на аттестацию зарегистрировались шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU