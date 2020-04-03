2020-04-03T05:19:53+03:00
Общество

Нарушителей карантина выследили в Хабаровске

В отношении горожан составили административные протоколы и вернули домой
Александр ШТААЛЬ
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Нарушителей карантина выследили в ХабаровскеНарушителей карантина выследили в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске полицейские буквально выследили нарушителей карантина. Речь идет о горожанах, которые вернулись из заграничных поездок и должны были безвылазно сидеть дома в течение 14 дней. Один из нарушителей - 31-летний житель Индустриального района. Он отправился на своем автомобиле за покупками.

- Второму хабаровчанину 42 года. Он тоже не стал досиживать положенное время дома и приехал в отдел ГИБДД УМВД России по Хабаровску, чтобы выполнить регистрационные действия относительно своей машины, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении горожан составили административные протоколы. В качестве наказания нарушителям могут выписать штраф от 500 до одной тысячи рублей. Материалы направят в мировой суд для рассмотрения по существу. Самих нарушителей в принудительном порядке вернули по местам проживания.

Горожан убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Если все-таки пришлось выйти, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям - не менее полутора метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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