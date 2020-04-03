По номеру «112» работает горячая линия по коронавирусу в Хабаровском крае

3 Апр 2020 2020-04-03T06:50:03+03:00

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В Хабаровском крае работает горячая линия по коронавирусу. Вопросы от населения принимают по единому номеру «112», который также используется для вызова оперативных служб. Помощь оказывают круглосуточно.

- Звонки будут принимать по любым проблемам. У нас есть телефоны всех служб, и если вопрос окажется не в нашей компетенции, мы быстро переадресуем его в нужное ведомство. Людям будет удобнее звонить на один номер «112», тем более что его все знают, - рассказали в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

Напомним, что по данным на утро 3 апреля 2020 года в регионе число заболевших коронавирусом составляет девять человек. Состояние всех оценивают как удовлетворительное. У пациентов проводятся контрольные обследования. Под подозрением находятся еще восемь человек, а в изоляторе - 0, потому что всех выписали в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU