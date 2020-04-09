Военные подключились к дезинфекции в Хабаровске

9 Апр 2020 2020-04-09T05:48:48+03:00

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Военные включились в процесс дезинфекции городских объектов Хабаровска. Такое решение принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадий Жидко. Так, во время профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций бойцы помогут администрации Хабаровска в проведении специальной обработки мест массового пребывания людей.

- В работе задействуют военнослужащих и специальную технику соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа. В сводный отряд включили 22 военнослужащих и восемь единиц техники, из которых шесть – это авторазливочные станции АРС-14КМ и две – это машины обеспечения, прокомментировали в пресс- службе Восточного военного округа.

Напомним, 8 апреля сводный отряд совершил марш свыше 400 километров из Лесозаводска в Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU