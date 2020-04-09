2020-04-09T10:05:34+03:00
Общество

На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки

Спасатели обработали остановки на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Серышева и Ленина
Александр ШТААЛЬ
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На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановкиНа центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки. Работу выполнили военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России. В списке заданий на утро 9 апреля была обработка остановок, расположенных на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Серышева и Ленина.

- Спасатели распыляли хлорсодержащие препараты с помощью авторазливочной станции. Также задействовали мобильный комплекс специальной обработки, который нужен для выполнения различных задач, в том числе для дезинфекции зданий, машин и местности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее спасатели продезинфицировали здания и территорию городской инфекционной больницы №10, железнодорожного вокзала краевой столицы, а также автомобили на шести станциях скорой медицинской помощи. Работы проводят в рамках профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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