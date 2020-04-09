На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки
На центральных улицах Хабаровска продезинфицировали остановки. Работу выполнили военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России. В списке заданий на утро 9 апреля была обработка остановок, расположенных на улицах Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Серышева и Ленина.
- Спасатели распыляли хлорсодержащие препараты с помощью авторазливочной станции. Также задействовали мобильный комплекс специальной обработки, который нужен для выполнения различных задач, в том числе для дезинфекции зданий, машин и местности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее спасатели продезинфицировали здания и территорию городской инфекционной больницы №10, железнодорожного вокзала краевой столицы, а также автомобили на шести станциях скорой медицинской помощи. Работы проводят в рамках профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU