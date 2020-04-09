9 Апр 2020 2020-04-09T13:41:20+03:00

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Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 9 апреля 2020 года – количество заболевших на конец дня пока не изменилось и составляет 24 человека. Информация о новых выписанных не поступала, также нет данных о новых летальных случаях. На лечении остаются 17 человек, согласно данным, предоставленным в региональном минздраве утром 9 апреля.

А теперь небольшая подборка новостей по за 9 апреля в Хабаровском крае. Провести дезинфекцию в столице региона помогут военные. Сегодня в городе обработали остановки на центральных улицах. По данным Роспотребнадзора, в регионе провели больше 11 тысяч исследований на коронавирус. В Комсомольске-на-Амуре пока не выявили ни одного случая заражения, а в Ульчском районе, наоборот, есть первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией. К слову, пока глава города юности ответил отрицательно на вопросы о закрытии города, дабы не допустить распространения заболевания.

Жителям края сообщают, что теперь информацию по ситуации с коронавирусом можно получать с помощью чат-бота. Чтобы воспользоваться им в WhatsApp, сохраните номер +7 495 624-01-68 в контактах своего телефона, а затем отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации, или просто перейдите по ссылке https://wa.me/74956240168

ИСТОЧНИК KP.RU