2020-04-16T10:52:13+03:00
Звезды

Самое большое на Дальнем Востоке граффити о войне нарисуют в Биробиджане

Полотном станет забор Биробиджанской ТЭЦ
Александр ШТААЛЬ
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Самое большое на Дальнем Востоке граффити о войне нарисуют в Биробиджане ФОТО: аккаунт Александра Головатого в соцсетиСамое большое на Дальнем Востоке граффити о войне нарисуют в Биробиджане ФОТО: аккаунт Александра Головатого в соцсети
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Художники из Биробиджана задумали нарисовать самое большое на Дальнем Востоке патриотическое граффити. Автором идеи стал Илья Мерзляков, местная знаменитость. Он уже создал в Биробиджане и Биробиджанском районе такие арт-проекты, как «Взятие Рейхстага», «Космонавт Юрий Гагарин» и «Стена истории».

- У Ильи есть опыт, собственный стиль, концепция. Он и не менее талантливая Елена Денисова создадут мощную патриотическую композицию. Полотном будет служить забор Биробиджанской ТЭЦ. На 15 плитах общей площадью в 136 квадратных метра художники распишут историю всей Великой Отечественной войны, - рассказал Александр Головатый, мэр.

Пока реализация проекта на стадии расчетов. Нужно выяснить, сколько и какие материалы нужны. Расходы мэрия решила взять на себя. По итогу горожанам представят историю, как отцы и сыновья уходили на войну, отважно и самоотверженно сражались. Также изобразят переломные моменты войны и победный 1945 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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