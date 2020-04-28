Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0%

28 Апр 2020 2020-04-28T09:44:15+03:00

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АО «Россельхозбанк» приступил к финансированию в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банком приняты решения о финансировании по заявкам компаний и начаты выдачи кредитов. Одним из первых заемщиков, получивших беспроцентный кредит, стал санаторий «Машук», расположенныйв Ставропольском крае в Пятигорске.

Регион имеет особый федеральный статус. Сегодня санаторий - это новый современный семиэтажный спальный корпус в живописном лесном массиве, имеющий собственную лечебную базу и коллектив квалифицированных узкоспециализированных врачей.

- Программа кредитования бизнеса под 0% для зарплаты сотрудников имеет первостепенную важность для общества. Она позволяет эффективно поддерживать непрерывность экономических процессов и сохранять рабочие места, способствуя нормализации ситуации и социальной стабильности. Эта мера защищает бизнес, пострадавший от коронавируса, и тех, кто в нем занят. Я рад, что мы продолжили наше многолетнее сотрудничество и оказали поддержку старейшему санаторию. Безусловно, от такого шага выиграет не только бизнес, но и многочисленные туристы, которые, как и прежде, смогут по достоинству оценить гостеприимство и красоту Ставропольского края, - подчеркнул заместитель председателя правления банка Максим Любомудров.

Генеральный директор санатория Татьяна Чумакова в свою очередь отметила, что беспроцентный кредит позволит покрыть существенную часть расходов на зарплату персонала.