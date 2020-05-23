В Хабаровском крае Амурские казаки отправятся покорять гору Пик

23 Май 2020 2020-05-23T09:05:18+03:00

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Экспедиция на гору Пик в Ульчском районе Хабаровского края стартует предположительно 1 июня. Проходит она при поддержке Русского Географического общества и посвящена 75 победы в Великой отечественной войне.

- Амурское казачество считает своим долгом и общественно важным мероприятием в память о подвигах и жертвах казаков в Великой Отечественной войне - водрузить флаги Амурского казачества и Русского географического общества над одной из господствующих вершин Северного Сихотэ-Алиня - горой Пик высотой в 1508 метров, - рассказал Владимир Крюков, организатор экспедиции, почетный атаман Амурского казачьего войска.

По словам организатора 75 лет назад народы Советского Союза одержали победу в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Однако мало кто знает, что в этой войне участвовали и соединения казачьей конницы, громившей вражеские тылы. В действующую армию также были призваны потомственные казаки из станиц Амурского бассейна, многие из которых погибли, защищая Отечество.

Для справки гора Пик возвышается над водораздельной частью хребта между бассейнами рек Тумнинского водного бассейна (рек Эльга, Чичимар) и Саласу (Халанда), впадающей в Амур справа.

Ранее, в июне 2018 года, в честь 160-летия Амурского казачьего войска, потомки казаков - проживающих в Хабаровске и в посёлке Быстринск на Амуре, совместно с Хабаровским краевым отделением РГО, уже организовывали экспедицию на гору Шаман в Ульчском районе Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU