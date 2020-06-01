Дольщикам устроили экскурсию по долгострою на Алексеевкой в Хабаровске

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:23:14+03:00

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Дольщикам устроили экскурсию по долгострою на улице Алексеевкой в Хабаровске. Будущие жильцы прошли по квартирам и рабочим площадкам, сопровождал их представитель инвестора. Они увидели, что работа идет, и остались довольны темпами ее выполнения.

- Сейчас на площадке ежедневно без выходных трудятся более 40 рабочих различных специальностей. В перечне работ - завершение строительства и монтажа газовой котельной, устранение недоделок в электропроводке в трех подъездах, возведение перегородок, оштукатуривание и шпатлевка стен, восстановление кровли (она наиболее пострадала за годы простоя дома, так как изначально не была завершена), - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, работа на почти законченном объекте застопорилась из-за банкротства МУП «УКС». Сейчас объект находится в ведении инвестора из Владивостока. В скором времени выберут подрядчика, который займется благоустройством дворовой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU