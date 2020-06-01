Сбербанк отмечает Международный день защиты детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:46:17+03:00

Проводите больше времени с детьми, для них это очень важно! Фото: скриншот из видеоролика "Сбербанка"

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Сбербанк отметит Международный день защиты детей программами, направленными на поддержку подрастающего поколения и их родителей. К этой дате вышел видеоролик о том, как дети проводят время в самоизоляции, и им это очень нравится. Причина проста и трогательна: они могут проводить больше времени с мамой и папой. Взрослым стоит помнить об этом детском желании и тогда, когда самоизоляция закончится.

- Мы всегда уделяем особое внимание детям: стараемся на понятных примерах объяснять им сложные финансовые термины, заботимся об их образовании, помогаем определяться с профессией, проводим конкурсы и олимпиады, сотрудничаем со школами, поддерживаем сирот и одаренных детей. Вкладывая в развитие всех без исключения детей, а не только своих собственных, мы заботимся о будущем нашей страны, потому что именно от детей зависит наше завтра, - подчеркнул Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В мобильном приложении для детей от 6 до 13 лет СберKids действуют специальные скидки на детские книги от Alpina и «Читай-город», игры на TOY.RU и пиццу от «Папа Джонс». Приложение СберKids помогает родителям научить ребенка пользоваться безналичными деньгами и при этом контролировать его расходы. Ребенок учится копить и совершать первые в своей жизни самостоятельные покупки, оставаясь при этом под присмотром родителей. Чтобы выпустить виртуальную карту СберKids, взрослому клиенту Сбербанка нужно установить мобильное приложение СберKids себе и ребенку, заполнить данные ребенка и дать ему отсканировать QR-код из приложения, чтобы ребенок получил карту на своем устройстве.

«Сбербанк страхование жизни» весь июнь проводит бесплатное онлайн-тестирование школьников 2-11 классов на профориентацию. Тест разработан учеными МГУ и доступен владельцам полиса накопительного страхования по программе «Билет в будущее». После прохождения теста школьники вместе с родителями смогут получить консультацию эксперта.

Благотворительный сервис Сбербанк Вместе совместно с благотворительными фондами «Бюро Добрых Дел» и «Старшие Братья Старшие Сестры» запустил акцию, в рамках которой у всех неравнодушных будет возможность помочь детям, растущим без родителей. Благотворительный фонд «Бюро Добрых Дел» помогает воспитанникам детских домов комплексно подготовиться к взрослой самостоятельной жизни. «Старшие Братья Старшие Сестры» - это программа индивидуального наставничества по адаптации детей-сирот и детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизни.