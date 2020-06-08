2020-06-08T12:23:57+03:00
Общество

Мэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирус

Пока результат исследования неизвестен
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирусМэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирусФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Мэр Хабаровска перебрался из домашней самоизоляции в больницу. Об этом Сергей Кравчук сообщил лично в своем аккаунте в социальной сети. Градоначальник рассказал, что ему сделали тест на коронавирус, но результат пока неизвестен.

- Друзья, из домашней самоизоляции по просьбе специалистов переместился в больницу. Состояние стабильное, чувствую себя хорошо, - говорится в сообщении.

Глава городской администрации также отметил, что продолжает участвовать в жизни города в режиме онлайн. Он заверил, что держит под контролем решение всех вопросов, которые на сегодняшний день возникают.

Напомним, ранее также через социальную сеть глава городской администрации сообщил, что коронавирус не обошел стороной его семью.

kravchuk.officialkravchuk.official
Мэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирус
229 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники в Хабаровске устроили хмельной праздник на железнодорожной платформе
О стимулирующих выплатах врачам отчитался министр здравоохранения Хабаровского края
В Хабаровском крае принимают документы на матпомощь сотрудникам предприятий
Мэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирус
Верховный суд поддержал позицию мэрии Хабаровска
На севере Хабаровского края ухудшится погода
Затонувшие суда поднимут со дна Амура в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 июня 2020 года: лечение получают 24 человека
Безработным в Хабаровске предлагают вакансии на муниципальных предприятиях
Шантары в Хабаровском крае продолжают чистить от следов военного прошлого
В долгострое на Алексеевкой в Хабаровске рабочие добрались до крыши
На неделе в Хабаровском крае пройдут дожди с грозами
В Хабаровском крае отмечают День работников социальной сферы
Новорожденного экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск
Подростков-беглецов сняли с поезда «Тында-Комсомольск»
На электросети в районах Хабаровского края потратят 100 миллионов рублей
Сбербанк предлагает дальневосточникам большую сумму на военную ипотеку
В ЕАО осудят автора фейка о коронавирусе
В аэропорту Хабаровска задержали наркокурьера
В Хабаровском крае компании массово игнорируют базовые требования к паролям
Алиментщицу в ЕАО отправили на исправительные работы