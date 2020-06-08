8 Июнь 2020 2020-06-08T12:23:57+03:00

Мэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирус Фото: Администрация Хабаровска

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Мэр Хабаровска перебрался из домашней самоизоляции в больницу. Об этом Сергей Кравчук сообщил лично в своем аккаунте в социальной сети. Градоначальник рассказал, что ему сделали тест на коронавирус, но результат пока неизвестен.

- Друзья, из домашней самоизоляции по просьбе специалистов переместился в больницу. Состояние стабильное, чувствую себя хорошо, - говорится в сообщении.

Глава городской администрации также отметил, что продолжает участвовать в жизни города в режиме онлайн. Он заверил, что держит под контролем решение всех вопросов, которые на сегодняшний день возникают.

Напомним, ранее также через социальную сеть глава городской администрации сообщил, что коронавирус не обошел стороной его семью.

kravchuk.official Мэра Хабаровска поместили в больницу и сделали тест на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU