2020-06-11T12:28:51+03:00
Общество

На трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде Победы

Горожанам настоятельно рекомендуют посмотреть парад по телевизору
Александр ШТААЛЬ
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На трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде ПобедыНа трибунах и площади не будет никого: в Хабаровске обсудили безопасность на Параде ПобедыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске обсудили меры безопасности перед Парадом Победы. Праздничное мероприятие состоится 24 июня, но зрителей на нем не будет, в том числе ветеранов и детей. На трибунах и площади имени Ленина не будет никого из-за неблагополучной обстановки с коронавирусом.

- Горожанам настоятельно рекомендуют смотреть парад по телевизору. Однако возможность скопления горожан-зрителей все-таки есть. Между тем такие действия жителей краевой столицы могут осложнить и без того непростую эпидемиологическую обстановку в городе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Хабаровская полиция перейдет на усиленный вариант несения службы. Обследуют колодцы, чердаки и подвалы в зданиях, расположенных вблизи мест проведения мероприятий. С целью предотвращения организации противоправных акций к работе привлекут сотрудников городского управления ЖКХ и жилищных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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