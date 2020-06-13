В Хабаровске открыли мемориал «Пограничной славы»

13 Июнь 2020 2020-06-13T04:21:13+03:00

Идею создания мемориала двенадцать лет назад высказали ветераны-пограничники Фото: Администрация Хабаровска

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Накануне Дня России в Хабаровске на Уссурийском бульваре торжественно открыли аллею истории охраны дальневосточных границ. Мемориал «Пограничной славы» представляет собой четыре скульптурных композиции. Три из них отражают определенный временной период: довоенный, Великую Отечественную войну, современность. Отдельная глава посвящена вкладу моряков в дело охраны Государственный границы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, идею создания мемориального комплекса в честь пограничников высказали еще 12 лет назад на Совете ветеранов пограничной службы. Председателя Виталия Хромова поддержали в мэрии и городской думе, и вот наконец-то она была воплощена. Авторы мемориала – главный художник города Сергей Пеньков и скульптор Владимир Гуенок с бригадой творческих помощников.

Аллея славы создавалась в несколько этапов. Сначала появилась памятная стела, затем арка. Законченность комплекс приобрел с открытием скульптурных композиций.

ИСТОЧНИК KP.RU