2020-07-01T16:02:28+03:00
Общество

Биробиджанец продавал наркотики за криптовалюту

Такой версии придерживается официальное следствие
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанец продавал наркотики за криптовалютуБиробиджанец продавал наркотики за криптовалютуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Биробиджана осудят за незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Его удалось задержать с поличным в результате оперативно-розыскных мероприятий. В кармане его брюк нашли сверток с наркотическим веществом, провели экспертизу и выяснили, что это метилэфедрон общей массой 0,24 грамма.

- Во время расследования выяснили, что фигурант заказывал запрещенные вещества на различных сайтах с целью дальнейшего сбыта через интернет. Деньги за наркотики он получал через систему криптовалюты. Потом конвертировал вознаграждение в российские рубли, которые перечислял на свой банковский счет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Обвиняемый во всем сознался и рассказал, что наркотики должен был распространять в областном центре бесконтактным способом. Сейчас материалы дела находятся в суде на рассмотрении. За свой проступок подозреваемый может лишиться свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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