2020-07-03T09:57:39+03:00
Общество

В Хабаровске стартовала кампания по сдаче ЕГЭ

Первые три предмета, которые сдали школьники - информатика, география и литература
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске стартовала кампания по сдаче ЕГЭВ Хабаровске стартовала кампания по сдаче ЕГЭФото: Администрация Хабаровска
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Сегодня, 3 июля, школьники сдавали первые экзамены. Тестирование проводили по информатике, географии и литературе. К слову, знания проверяли как нынешние 11-классники, так и выпускники прошлых лет, которые по каким-либо причинам не сдали экзамены в установленные сроки.

- Тестирование провели с учетом требований Роспотребнадзора. Ребята соблюдали социальную дистанцию. В зависимости от площади аудитории в них размещали от семи до 15 человек. Перед экзаменом помещения проветривали или кварцевали. На входе в пункт ЕГЭ медработники измеряли у ребят температуру, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что результаты экзаменов опубликуют 17 июля на официальном информационном портале единого государственного экзамена. Остальные ЕГЭ пройдут по графику, составленному до конца этого месяца: 6-7 июля - по русскому языку, 10-го - по математике профильного уровня, 13-го - по истории и физике, 16-го - по обществознанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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