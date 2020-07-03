В Хабаровском крае «липовый» заместитель прокурора вымогал деньги у аптекарей

3 Июль 2020 2020-07-03T10:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 июля, в прокуратуру Хабаровского края обратились сразу шесть руководителей аптечных организаций. Звонки поступали на номер дежурного прокурора 32-41-70. Звонившие сообщали о том, что с ними связывался якобы заместитель прокурора края.

Неизвестный рассказывал о том, что будет проверка, а также сообщал о необходимости внести предварительную плату в размере от 11 до 30 тысяч рублей. В прокуратуре утверждают, что данная информация не является действительной.

- Обратившимся в прокуратуру руководителям организаций рекомендовали написать заявления в правоохранительные органы. Горожан убедительно просят проявлять бдительность во время разговоров с неизвестными по телефону, - рассказали в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU