2020-07-03T10:47:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае «липовый» заместитель прокурора вымогал деньги у аптекарей

Об инцидентах сообщили сразу шесть руководителей организаций
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае «липовый» заместитель прокурора вымогал деньги у аптекарейВ Хабаровском крае «липовый» заместитель прокурора вымогал деньги у аптекарейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 3 июля, в прокуратуру Хабаровского края обратились сразу шесть руководителей аптечных организаций. Звонки поступали на номер дежурного прокурора 32-41-70. Звонившие сообщали о том, что с ними связывался якобы заместитель прокурора края.

Неизвестный рассказывал о том, что будет проверка, а также сообщал о необходимости внести предварительную плату в размере от 11 до 30 тысяч рублей. В прокуратуре утверждают, что данная информация не является действительной.

- Обратившимся в прокуратуру руководителям организаций рекомендовали написать заявления в правоохранительные органы. Горожан убедительно просят проявлять бдительность во время разговоров с неизвестными по телефону, - рассказали в краевой прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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