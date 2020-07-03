2020-07-03T11:26:28+03:00
Общество

В Биробиджане провели уборку на набережной

Рабочие собрали мусор, скосили траву
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане провели уборку на набережнойВ Биробиджане провели уборку на набережнойФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане провели уборку на набережной. Работу организовали сегодня, 3 июля, силами коммунальных служб города. Также в порядок привели территорию, примыкающую к зданию главпочтамта. Рабочие косили траву, убирали мусор.

- Уборка городских улиц, скверов, площадей и общественных пространств проводится ежедневно, - рассказал глава городской администрации Биробиджана Александр Головатый. - Сегодня наводят порядок на городской набережной, подрезают разросшиеся кустарники.

Горожане отметили, что одну из клумб с цветами перекопали. На этом месте поврежден кабель, сейчас здесь работают представители ДРСК. Когда ремонт закончат, коммунальщики проведут благоустройство. Для проведения уборки нужна новая техника, и в скором времени ее приобретут. С ее помощью в дальнейшем планируют наводить в городе порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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