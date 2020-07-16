Губернатор Хабаровского края просит жителей воздержаться от митингов

16 Июль 2020 2020-07-16T13:59:12+03:00

Со слов адвоката сам глава региона готов сотрудничать со следствием, чтобы установить истину

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Сегодня, 16 июля, Мосгорсуд оставил задержанному губернатору Хабаровского края меру пресечения без изменений. Напомним, что Сергей Фургал был арестован до 9 сентября. Об этом сообщил адвокат Борис Кожемякин.

Защитник губернатора в суде также отметил, что Фургал не получает передач, посылок, писем, свежей прессы, у него нет телевизора. Адвокат намерен на следующей неделе попасть к подзащитному и обсудить текущее положение дел.

После суда адвокат заявил, что Фургал не имеет отношения к организации митингов, проходящих в Хабаровском крае. На заседании суда он заявил на суде, что не одобряет подобных массовых мероприятий и считает, что жители края должны вести себя в рамках действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU