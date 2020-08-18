Владимир Жириновский и Елена Грешнякова посетят Сергея Фургала в «Лефортово»

В среду 19 августа председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский и сенатор Елена Грешнякова, представляющая в Федеральном собрании Хабаровский край, посетят в СИЗО «Лефортово» находящегося под арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

- Во встрече примут участие депутаты Государственной думы, избранные от партии ЛДПР, Максим Зайцев и Никита Березин и руководитель аппарата фракции в Государственной думе Игорь Михеев, - отмечают в пресс-службе партии.

Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июня в Хабаровске, по пути на работу. Ему предъявлено обвинение в организации покушения на убийство и организации убийств двоих бизнесменов. Он был оперативно этапирован в Москву, и 10 июля Басманный суд столицы принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом.