С 4 сентября в Хабаровском крае снимаются все ограничения по коронавирусу Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о снятии с 4 сентября всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Информацией об этом исполняющий обязанности главы региона поделился в своем аккаунте в Instagram.

Кое-что, однако, рекомендовано сохранить.

- Постановление мной подписано. С 4 сентября снимаем все ограничения по коронавирусу. Однако продолжаем соблюдать некоторые рекомендации, носим маски, соблюдаем социальную дистанцию, бережем друг друга, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Напомним, масочный режим и целый ряд ограничений были введены в Хабаровском крае с 1 апреля 2020 года.