Инфицированному мэру Биробиджана стало хуже Фото: администрация Биробиджана

Мэру Биробиджана стало хуже. Ранее сообщалось, что у Александра Головатого оказался положительный результат на коронавирус. Поводом для обследования стали симптомы простудного заболевания. По правилам, градоначальник самоизолировался с семьей у себя дома. Сегодня, 3 сентября, через свой аккаунт в Instagram он рассказал о своем состоянии.

- Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения, - коротко рассказал мэр областной столицы.

Жителей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте регулярно влажную уборку. Противоэпидемические меры нужны, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса. Берегите себя и своих близких.