Хабаровская полиция опровергла фейк про маски, пропитанные опасным веществом Фото: Олег ЗОЛОТО

Хабаровская полиция опровергла фейк про маски, пропитанные опасным веществом. Неизвестные распространяют информацию о волонтерах, которые раздают опасные средства защиты, через соцсети.

- Согласно этой информации, по квартирам ходят некие волонтеры и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фейком эту информацию можно назвать еще и потому, что нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило. Кроме того, в сообщении есть просьба распространить его, так как основная цель таких сообщений - посеять панику.

Напомним, за распространение в СМИ и интернете недостоверной информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.