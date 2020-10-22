Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 22 октября: лечатся 197 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 22 октября 2020 года, в инфекционном отделении Комсомольска-на-Амуре находится 431 человек. При этом у 197 человек официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки по выздоровлению выписали 12 человек, госпитализировали девять человек.

- В реанимационном отделении находится 18 пациентов. У четырех человек только подозревают коронавирусную инфекцию. Также лечение получают 230 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки это заболевание диагностировали у 26 человек, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 53 пациента с коронавирусом, из них 10 - это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей Города юности призывают придерживаться противоэпидемических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуют избегать мест массового скопления людей.