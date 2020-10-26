В Хабаровске осудят директора турфирмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят директора турфирмы. По версии следствия, фигурантка причастна к мошенничеству на сумму больше 15 миллионов рублей. Жертвами предприимчивой бизнес-вумен, согласно материалам дела, стали 83 человека, которые рассчитывали на отдых, а в итоге получили проблемы.

- Во время следствия установили, что 39-летняя местная жительница с августа 2018 года по октябрь 2019 года сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о готовности оказания услуг по бронированию и приобретению требуемого туристского продукта. Она знала, что полученными деньгами не собиралась оплачивать авиабилеты и проживание в отеле, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Сама фигурантка вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. Женщина рискует лишиться свободы на срок до 10 лет. Окончательное решение по наказанию для нее примет суд