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Министр природных ресурсов сменится в Хабаровском крае

Об этом сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора, добавив, что свои посты покинут еще два министра, не уточнив, из каких министерств
Александра ШОПЕНКО
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Пресс-конференция Михаила Дегтярева проходит в режиме видео-конференции. Скриншот

Пресс-конференция Михаила Дегтярева проходит в режиме видео-конференции. Скриншот

Фото: Евгения МОЛОТОВА

Министр природных ресурсов сменится в правительстве Хабаровского края. На смену ему придет хабаровчанин, кто он - пока неизвестно. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на пресс-конференции, посвященной 100 дням у власти.

Сейчас обязанности министра природных ресурсов края исполняет Андрей Ковальчук.

- Будут изменения в министерстве природных ресурсов. Железобетонно будет новый руководитель, не хочу обидеть (Андрея - прим. ред.) Ковальчука, но будет другой человек - хабаровчанин, профессионал, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

Глава края отметил, что кадровые перестановки в правительстве на этом не закончатся. По его словам, «еще один-два анонса будут потом».