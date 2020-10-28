Министр природных ресурсов сменится в Хабаровском крае

Пресс-конференция Михаила Дегтярева проходит в режиме видео-конференции. Скриншот Фото: Евгения МОЛОТОВА

Министр природных ресурсов сменится в правительстве Хабаровского края. На смену ему придет хабаровчанин, кто он - пока неизвестно. Об этом заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев на пресс-конференции, посвященной 100 дням у власти.

Сейчас обязанности министра природных ресурсов края исполняет Андрей Ковальчук.

- Будут изменения в министерстве природных ресурсов. Железобетонно будет новый руководитель, не хочу обидеть (Андрея - прим. ред.) Ковальчука, но будет другой человек - хабаровчанин, профессионал, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

Глава края отметил, что кадровые перестановки в правительстве на этом не закончатся. По его словам, «еще один-два анонса будут потом».