На севере Хабаровского края ищут пропавшего на Амуре рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Хабаровского края ищут пропавшего на Амуре рыбака. По предварительной информации, мужчина 8 ноября ушел на рыбалку в районе Николаевска-на-Амуре и пропал. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю сообщение поступило утром 9 ноября 2020 года.

На сегодняшний день данных о том, где может находиться житель Николаевска-на-Амуре 1973 года рождения, нет. Вечером 8 ноября ниже по течению реки нашлась лодка пропавшего.

- Вчера, 9 ноября, шли поиски пропавшего рыбака. К поискам привлекли инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, специалистов противопожарной службы Хабаровского края и сотрудников полиции. За прошедшие сутки обследовали 10 квадратных километров береговой полосы и прибрежную территорию. Поиски результатов не дали, поисковые работы продолжаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.