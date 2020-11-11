На севере Хабаровского края продолжают искать пропавшего рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Хабаровского края продолжают искать пропавшего рыбака. Ранее сообщалось, что поисковые работы организовали в Николаевске-на-Амуре. Пропавший отправился рыбачить на Амур 8 ноября и пропал. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю информация о происшествии поступила 9 ноября.

- В поисках мужчины 1973 года рождения задействовали инспекторов Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, специалистов четвертого отряда противопожарной службы Хабаровского края и сотрудников полиции. За минувшие сутки обследовали 10 квадратных километров береговой линии и прибрежной территории, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В общей сложности за время поисков осмотрели уже 20 квадратных километров местности. Поиски результатов не дали. Сегодня, 11 ноября, поиски будут продолжены.