В Николаевске-на-Амуре продолжают искать пропавшего рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

В Николаевске-на-Амуре продолжают искать пропавшего рыбака. Напомним, инцидент случился 8 ноября. Мужчина 1973 года отправился рыбачить на реку Амур. Активные поиски начались 9 ноября, когда сообщение о его исчезновении поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день, 13 ноября, поиски рыбака продолжаются. За прошедшие сутки инспекторы Центра ГИМС, специалисты четвертого отряда противопожарной службы и сотрудники полиции обследовали в общей сложности 29 квадратных километров территории. За последние сутки осмотрели один квадратный километр местности.

- Пока поиски результатов не дали. Они будут продолжены, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что ранее обнаружили лодку пропавшего рыбака.