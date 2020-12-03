В Хабаровском крае стартуют Рождественские педагогические чтения Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае стартуют Рождественские педагогические чтения. Мероприятие начнется 3 декабря. Его проведут в рамках регионального этапа XIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

- Участники чтений будут дискутировать на тему истории русского языка, расскажут о развитии у детей духовно-нравственной культуры. Также гостям события презентуют опыт сетевого взаимодействия краевых школ и учреждений Русской Православной церкви, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Среди спикеров будут учителя школ, преподаватели и научные работники вузов, педагоги-психологи образовательных организаций и методисты. Поучаствовать в обсуждениях смогут все желающие. Чтения проведут в режиме онлайн. Педагогические чтения пройдут в режиме онлайн на платформе Zoom. Более подробная информация о мероприятии по ссылке.