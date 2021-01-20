Рыбака, пропавшего четыре дня назад в Магаданской области, так и не нашли

Ранее «Комсомольская правда» уже писала о пропавшем мужчине, который отправился на рыбалку и не вернулся в назначенное время. На сегодняшний день поиски к результату так и не привели. Рыбака не нашли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Магадана.

В субботу, когда спасатели отправились на поиски в темноте и при ветреной погоде, был обнаружен ломаный лед и открытая вода в предполагаемом месте рыбалки мужчины. Однако ни машины, ни самого мужчины там не было.

В воскресенье, понедельник и вторник поиски продолжались усиленно. Помимо прочесывания местности спасатели опрашивают рыбаков, которых встречают в бухте, проводят с ними беседы о возможной опасности нахождения на льду, особенно на автомобилях.

Поиски мужчины продолжаются.

Спасатели предупреждают жителей области о том, что обстановка в бухте Гертнера небезопасная. Лед тонкий и с трещинами, выезжать на лед на автомобилях категорически не рекомендуется.