Министр ЖКХ исполнил желания юных хабаровчан

Дети - наше будущее, их нужно окружать заботой и давать возможность всесторонне развиваться

Как устроен космос? Существуют ли инопланетяне? Почему у жирафа такая длинная шея? Тысячи «что», «как», и «почему» возникает в голове юного мальчика Ромы из Хабаровска. Познавать мир Роме всегда помогал компьютер, который недавно сломался.

На помощь мальчику пришла акция «Елка желаний» - Роме подарили новый планшет, о котором он так мечтал. Подарок преподнес Дарий Тюрин, министр ЖКХ края. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Сразу после визита к Роману, Дарий отправился исполнить желание еще одного ребенка – Вероники Шишигиной.

Вероника сейчас очень активно осваивает компьютерную программу фотошоп, ее интересует создание персонажей аниме, фильмов и мультиков. Девочка в свои девять лет уже разработала собственный проект, для реализации идеи ей нужен был ноутбук. «Елка желаний» оказалась тут как тут. Дарий Тюрин исполнил и желание девочки.

Акция «Елка желаний» проходит уже третий раз в Хабаровском крае. Дети пишут свои мечты на сайт елкажеланий.рф и они исполняются.