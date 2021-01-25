Лыжники Хабаровского края забрали шесть золотых медалей на первенстве ДФО Фото: Министерство физкультуры и спорта Хабаровского края

Сразу шесть золотых, одну серебряную и две бронзовых медали завоевала сборная Хабаровского края на первенстве Дальнего Востока по лыжным гонкам, которое прошло на Сахалине. Ребята соревновались в возрастной категории 17-18 лет, участие принимали и юноши, и девушки.

Так, Алена Болонева, юная спортсменка, забрала сразу три золота за победу в спринте классическим стилем, в эстафете и в пятикилометровой дистанции. Еще девушка заняла второе место в десятикилометровой свободной дистанции.

Еще два золота и одну бронзу команде принес Леонид Михалев, он победил в спринте и эстафете. Бронзу взял на пятнадцатикилометровой дистанции в свободном стиле.

Одну золотую медаль получил Иван Деревцов. Он победил в гонке на дистанцию в 10 километров классикой.

В министерстве спорта края сообщили, что пятеро ребят выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Этот этап соревнований был отборочным, первенство России пройдет в марте в Сыктывкаре.

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