Коронавирусом болеет 8% водителей общественного транспорта в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска, на текущий день 27 января в краевой столице 8% водителей общественного транспорта больны вирусом COVID-19. Однако на маршрутах на этой неделе транспорта больше на 4%, чем неделю назад, соответственно, водители выздоравливают и возвращаются к работе. Однако достичь показателей, которые были до пандемии, пока не удалось. Люди все еще болеют.

Как отметили на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19, на дорогах города сейчас работает в среднем 583 единицы транспорта. До пандемии людей возило порядка 650 единиц.

Что касается пассажиров, то сейчас поток стал плотнее на 3%. Однако это все еще меньше доковидного периода. В среднем сейчас ездит на автобусах, трамваях и троллейбусах примерно 60-65% от показателя января прошлого года. Автопарки проводят регулярную дезинфекцию машин, а с нарушителями масочного режима ведутся беседы.

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