Как распознать фальшивую купюру рассказали жителям Хабаровского края Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники полиции Облученского района провели рабочие встречи с работниками банков и магазинов, они рассказали жителям, как определить - фальшивая купюра или нет. Эти рейды проводятся в рамках оперативного мероприятия под кодовым названием «Купюра» и направлены на пресечение деятельности фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Жителям района раздали памятки, где указана важная и полезная информация. Полицейские рассказали, на что обратить внимание для выявления фальшивки. Так, например, подделка склеена из двух листов бумаги, соответственно, на ощупь она гораздо плотнее, чем настоящая купюра. Еще подделка отличается от настоящей купюры тем, что ныряющая нить на фальшивке выглядит как простой пунктир. Выбитые цифры на ощупь шероховатые. На подделке также не меняет свой цвет переливающийся герб.

Помимо работников банков и магазинов, про денежные купюры рассказали школьникам. Им объяснили, как отличить подделку, и акцентировали внимание на ответственности за подобную деятельность.

Сотрудники полиции напомнили, что нередко фальшивки могут быть очень высокого качества, и их трудно вычислить, однако, если все же это произошло, следует немедленно сообщить в полицию.

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