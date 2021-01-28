В военно-морском лицее Хабаровска произошел пожар Фото: Администрация Хабаровска

Как сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска, сегодня, 28 января, в здание учебного заведения военно-морского лицея вспыхнул пожар. Из лицея было эвакуировано 589 учащихся и 42 сотрудника.

Возгорание случилось на двух квадратных метрах в здании лицея, причиной специалисты назвали неисправность электроприбора, а именно – чайника в кабинете у психолога учреждения.

Педагоги самостоятельно потушили пожар еще до приезда спасателей, однако, чтобы не подвергать учащихся никакой опасности, их вывели из здания. Всего из лицея вывели 631 человека. Пожарные расчеты по приезду провели тщательную проверку помещения на предмет остатков горения или задымленности. Спасатели констатировали, что опасности нет. После того, как в лицее все хорошо проветрили, ученики вернулись к занятиям. Как сообщают в лицее, существенного ущерба пожар лицею не нанес и занятия будут проходить согласно штатного расписания.

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