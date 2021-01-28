В Хабаровске появится новый участковый пункт полиции в районе 19 школы Фото: Администрация Хабаровска

Для того, чтобы вовремя реагировать и приходить на помощь гражданам, участковые полицейские должны базироваться вблизи вмененного им района. Безопасность жителей города - главный приоритет работы муниципалитета, поэтому городская администрация положительно отреагировала на предложение установить еще один участковый пункт полиции в Хабаровске.

Его планируют расположить в районе 19 школы, так как там проживает порядка 47 тысяч человек, а обслуживают его всего девять участковых. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

В 2021 году разработают проект нового участкового пункта, а в 2022 году начнется строительство. Планируется, что там будут работать девять участковых уполномоченных и двое сотрудников ПДН. На месте сотрудники смогут повышать свою квалификацию, так как в проекте будет учтен учебный класс.

На данный момент в Хабаровске работают 32 участковых пункта и 174 полицейских. Новый пункт будет площадью 180 квадратных метров. В нем расположатся рабочие кабинеты участковых и сотрудников ПДН, учебный класс, а также обоснуется штаб народной дружины.

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