«Знаю о работе СОНКО и вижу добрые дела. Будем сотрудничать»: Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев придерживается мнения, что добиться качественных перемен в крае можно лишь ведя прямой диалог с общественностью, привлекая народ к решению проблем. Именно поэтому глава региона настроен на продуктивное взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями Хабаровского края. В этой связи сегодня, второго марта, Михаил Дегтярев провел «Деловой завтрак» с руководителями СОНКО. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню НКО.

Организации объединяют в своих кругах активистов, которые ратуют за сохранение семейных ценностей, воспитания, болеют за природу, хранят память поколений, историю, учат детей, ведут научную деятельность и занимаются благотворительностью.

- Знаю о работе СОНКО, вижу, какие добрые дела они делают, как стремятся помогать людям, побеждают в грантовых конкурсах, - говорит Михаил Дегтярев. - Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края.

Хабаровский край является одним из пяти лидирующих регионов в рейтинге поддержки СОНКО. НКО в крае часто разыгрывают субсидии и гранты на свои проекты, причем не только на краевом, но и на российском уровне. Однако из 435 СОНКО края лишь 27 проектов финансово поддерживаются. Поэтому для организаций остро стоит вопрос увеличения финансирования и взаимного сотрудничества с бизнесом и властью.

Елена Даниленко, директор НКО «Открытый Университет Интеллектуального Развития Человека», заметила, что сейчас нет четкого понимания, в какую степь движется регион, на что идет упор, и когда это понимание придет, тогда СОНКО будет легче акцентировать силы на избранных отраслях.

Михаил Дегтярев с Еленой Даниленко согласился и добавил, что в связи с тем, что в регионе пандемия идет на спад, стоит подумать о проведении в крае гражданского форума «Хабаровский край - территория возможностей» очно. На форуме участники смогут обсудить сотрудничество власти, бизнеса и СОНКО.

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