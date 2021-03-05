Девушек, выполнивших нормативы ГТО, наградили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в честь грядущего женского праздника наградили 18 спортсменок, которые выполнили нормативы комплекса ГТО в прошлом году, в четвертом квартале. Работницы предприятий, а также ученицы школ и студентки вошли в круг награжденных.

В общей сложности нормы ГТО в прошлом году в указанном квартале выполнили порядка шести тысяч человек.

- Наш регион является лидером в ДФО в рейтинге ГТО. После снятия ограничительных мер жители региона активно стали возобновлять занятия спортом, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Министерство физкультуры и спорта будет проводить больше спортивных мероприятий и принимать нормативы ГТО у всех желающих.

На мероприятии вручили дипломы победителям акции «Рекорд ГТО». Эта акция запущена в регионе в нынешнем году. Начало ее приурочено к 90-летию образования самого комплекса ГТО. Спортсмены состязаются по определенным нормативам, а каждый месяц выбирается лучший результат и представляется к награде.

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