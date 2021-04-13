Множество мертвых лягушек вынесло на берег в Хабаровском районе

В Хабаровском районе в селе Кукан на побережье реки вынесло большое количество лягушачьих трупов. Об этом сигнализировали местные жители, которые увидели такую картину, придя на берег. Мор обнаружен 12 апреля 2021 года. Об этом сообщает министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Как сообщают в своем официальном аккаунте социальной сети Instagram минприроды, ситуацию они взяли на контроль. Причины замора лягушек сейчас выясняются, в качестве версии выдвинуто загрязнение водных объектов.

- Не стоит исключать из возможных причин и природные факторы, - написали в минприроды.

Владимир Сидоров, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, в своем аккаунте Facebook прокомментировал ситуацию следующим образом:

- Наряду с версией естественной гибели в связи с перемещением водоема рассматривается версия с попаданием в воду вредных веществ. В соседних домах вода из колонки имеет запах нефтепродуктов.

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