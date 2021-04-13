Первый урожай огурцов снимут в новой теплице Комсомольска в мае Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре в мае снимут первый урожай огурцов с новой теплицы площадью в полгектара. Местное предприятие возвело теплицу на субсидию от правительства края. Компенсации затрат на тепличное оборудование возобновились в крае со второй половины прошлого года по распоряжению Михаила Дегтярева. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Овощеводство – приоритетное направление сельхоз отрасли края. В прошлом году урожай был больше, чем годом ранее. «Агрокомплекс «Восток» - единственное выращивает овощи и зелень круглый год. К 2024 году планируется увеличить площадь посева до 6 гектаров и тем самым обеспечить Комсомольск огурцами в полном объеме, - рассказали в правительстве.

Помимо комсомольского предприятия в крае работает еще несколько сельхозпроизводителей. Которые тоже расширяются. Тепличное овощеводство при этом является наиболее энергоемким делом. Большие затраты уходят на отопительный сезон. Для возмещения этих затрат предусмотрены компенсации.

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