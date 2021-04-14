Ледовые дороги закрываются в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае продолжают закрывать ледовые дороги. Сегодня, 14 апреля, ГУ МЧС России по краю информировало о закрытии еще семи переправ в регионе. Закрывают дороги из-за постепенного потепления, и, соответственно, таяния и разрушения льда.
- За прошедшие сутки по результатам технического освидетельствования закрыты семь переправ в трех муниципальных районах: Николаевском, Охотском и Аяно-Майском, - сообщили в пресс-службе МЧС. - На сегодняшний день в регионе осталась одна ледовая переправа в Верхнебуреинском районе, которая в ближайшее время также будет закрыта.
Спасатели в очередной раз настоятельно призывают жителей края не выходить и тем более не выезжать на машинах на лед, относиться внимательно к своей жизни и жизни своих близких. Лед слишком тонкий, чтобы выдержать вес автомобиля, велика вероятность провалиться в воду.
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