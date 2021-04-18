Фельдшерско-акушерские пункты начали работать в ЕАО
Фото: Правительство ЕАО
В Еврейской автономной области начали работу несколько фельдшерско-акушерских пунктов для оказания медицинской помощи населению в селах. Трем из них уже дали лицензию на ведение соответствующей деятельности в селах Пузино, Луговое и Радде. Об этом сообщили в правительстве ЕАО.
- В течение ближайшего времени, ориентировочно через несколько недель новые пункты помощи откроются и в остальных районах области, - рассказали в правительстве. - Напомним, строительство фельдшерско-акушерских пунктов воспроизводится в рамках программы модернизации первичного звена учреждений здравоохранения.
Каждый шаг строительства поэтапно контролируется главой региона Ростиславом Гольдштейном. Планируется в будущие три года в Еврейской автономной области построить и ввести в эксплуатацию 62 таких ФАПа.
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